Secondo il Corriere dello Sport, la Juve è destinato a fare una bella plusvalenza. Il Monaco, infatti, è pronto ad offrire oltre 20 milioni per il cartellino di Rolando Mandragora. Il club bianconero ha sborsato al Pescara qualcosa come sei milioni: adesso una cessione al Monaco per quasi il quadruplo della cifra è roba da leccarsi i baffi. La dirigenza juventina ora deve valutare se assicurarsi questa ricca plusvalenza, perdendo definitivamente Mandragora, oppure se cedere il giocatore al Genoa, che offre 15 milioni, conservando però il diritto di recompra.