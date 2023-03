Rolando Mandragora si sta imponendo come uno dei calciatori maggiormente positivi in casa Fiorentina. Luca De Simone, agente del calciatore, ne ha parlato a La Nazione: "Siamo felici. L’abbraccio a fine partita (con Italiano, ndr) è stata una cosa bella da vedere. Rolando dedica ogni minuto della sua vita alla crescita professionale. È una persona di spessore elevato ed è un leader naturale. Aveva bisogno del suo tempo per prendere le misure. È un elemento importante di una rosa a mio giudizio valida. La dirigenza sa bene quello che fa e piano piano il mercato estivo gli sta dando ragione. Auguro a Rolando di riuscire ad esprimere il proprio gioco e di trasmettere il suo entusiasmo genuino al pubblico. Sarebbe bellissimo festeggiare un trofeo, la città lo merita. Magari in contemporanea con un ritorno in azzurro, perché no?!