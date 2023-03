Cristiano Biraghi, dopo la partita con la Cremonese, è riuscito a raggiungere il prestigioso traguardo delle 300 presenze in carriera considerando tutte le sue esperienze. Un traguardo che ha voluto condividere sui social: "Tra Serie A e Liga 300 volte in campo. Iniziando da Catania, passando per Chievo, Granada, Pescara, Inter e naturalmente Fiorentina. Felice per averle raggiunte qui le mie 300, con la fascia di capitano al braccio. In 300 partite c’è il mio mondo, la mia vita. Pronto per altre 300"