Il futuro di Rolando Mandragora diventa ogni giorno di più un vero e proprio rompicapo.



Dato ad un passo dal Genoa nelle scorse settimane, il centrocampista della Juventus sembrava essere destinato al Monaco dopo l'offerta presentata qualche giorno fa dal club del principato.



Ora però sulla scena irrompe un nuovo soggetto: l'Udinese. Secondo quanto riferisce Sportitalia la società friulana vorrebbe prelevare il mediano campano in prestito biennale, lasciando quindi il suo cartellino nella piena disponibilità della Juventus. Le due dirigenze bianconere potrebbero incontrarsi già oggi per specificare i termini di un eventuale accordo.



Il Genoa per ora resta alla finestra , non modificando la sua posizione: quella di comprare Mandragora per 15 milioni garantendo alla Juve il diritto di riacquisto a una cifra già stabilita.