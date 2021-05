Mariosaluta il. Il centravanti croato, ieri in campo nel finale di gara contro l', ha messo insieme, nella sua esperienza in rossonero, 11 presenze senza mai andare in gol. Ora, terminata la stagione, l'ex Juve, Bayern e Atletico Madrid dedica un post su Instagram al Milan, ringraziando tutti. "E' stato un piacere giocare per il Milan. Sono grato alla dirigenza del club per avermi dato questa opportunità, allo staff tecnico per avermi dedicato il loro lavoro e ai miei compagni di squadra, che non sono solamente eccellenti giocatori, ma un grande gruppo di ragazzi".Continua, Mandzukic: "Sono felice che siamo riusciti a riportare questo fantastico club in Champions, competizione a cui appartiene e auguro a tutti nel club solo il meglio per il futuro".