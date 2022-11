Pessima notizia per il Senegal, che perde la propria stella al Mondiale in Qatar: Sadio Mané. L'attaccante del Bayern Monaco (classe 1992 ex Liverpool) si è infortunato al ginocchio destro durante la partita di campionato tedesco contro il Werder Brema.



Secondo il quotidiano francese L'Equipe, gli esami ai quali si è sottoposto il calciatore questa mattina hanno evidenziato una lesione al tendine che lo costringerà a un lungo periodo di stop.