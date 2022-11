Il Senegal trema. In vista del Mondiale in Qatar, preoccupano le condizioni della stella Sadio Mané. L'attaccante del Bayern Monaco, ex Liverpool, è uscito dal campo dopo 20' nel match di Bundesliga contro il Werder Brema a causa di un infortunio. La nazionale africana ora incrocia le dita: la prima partita del Senegal in Coppa del Mondo è tra 13 giorni, contro l'Olanda.