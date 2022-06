Sadio Mané ormai è da considerarsi un ex Liverpool: a mortificare le speranze dei tifosi dei Reds ci ha pensato lui stesso, in conferenza stampa, quando gli è stato chiesto se sapesse che un numero di senegalesi stimato tra il 60 e il 70 per cento della popolazione vorrebbe che lasciasse il Liverpool:



"Voilà, allora vorrà dire che farò quello che mi suggeriscono di fare", ha risposto l'attaccante ex Southampton, su cui è molto forte l'interesse del Bayern Monaco.