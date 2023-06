Lasta facendo cassa e sistemando il proprio bilancio grazie ai gioielli usciti dal proprio settore giovanile che si conferma uno dei più prolifici, ma anche uno dei più vittoriosi d'Italia.sono i sacrificati di questa sessione di mercato, ma se pensiamo a Scamacca e Frattesi, o andando ancora più in là a Florenzi, Romagnoli, Bove, Verre e Caprari sono tantissimi i talenti usciti da Trigoria che calcano i campi della nostra Serie A. E sesembrano essere i prossimi in lista per l'approdo in prima squadra,Arrivato alla Roma all'età di 15 anni prelevato insieme all'amico di sempre, Mannini fin da subito ha dimostrato personalità e doti rare per un ragazzo giovane come lui che da centrocampista sta trovando sempre più continuità. Lui che in realtà all'occorrenza può spostarsi anche in fascia, è una mezzala classica, dal fisico esplosivo anche se non altissimo, con grandi tempi di inserimento e che non disdegna gol e assist per i compagni. Fra i centrocampisti italiani già consacrati quello che più ci ricorda è l'ex Cagliari e oggi all'Inter,In stagione ha all'attivo 28 presenze condite da 4 gol e 4 assist girovagando fra Under 18 da sottoetà, Under 17 e addirittura Primavera. Proprio con l'Under 17 è stato decisivo nelle fasi finali del campionato, entrando anche nell'azione del gol del 2-1 chefirmato su suo assist da Nardozi contro l'Inter nella finalissima del torneo. Un titolo festeggiato anche a mezzo social e che non sarà l'ultimo della sua carriera in giallorosso.