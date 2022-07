Dopo aver girato mezza Europa con una puntata di 40 partite in America con il Minnesota United, Vito Mannone può tornare in Serie A. A 34 anni il portiere è in cerca di nuovi stimoli dopo la fine del contratto con il Monaco. Il club francese gli aveva proposto un nuovo contratto ma il ragazzo ha nostalgia dell'Italia. Su Mannone ci sono Cremonese e Lecce che hanno perso rispettivamente Carnesecchi e Gabriel, il gicoatore è anche nel mirino di club stranieri ma la sua priorità è tornare in Italia.



AL LAVORO - In attesa di proposte concrete, il portiere si sta allenando a testa bassa con un preparatore personale: tutti i giorni tra campo e palestra, per farsi trovare pronto in caso di nuove chiamate. Mannone aspetta la Serie A, Cremonese e Lecce ci pensano.