Il difensore del Napoli Kostas Manolas, autore del primo gol contro il Torino, parla a Dazn al termine dell'incontro: ​"Abbiamo fatto una buona gara, ma quando abbiamo così tante occasioni bisogna segnare perché se no rischiamo di farci pareggiare in due minuti. Non sfruttiamo le occasioni e alla prima subiamo sempre gol. Dobbiamo essere sempre pratici per crescere. Non dobbiamo mai perdere la concentrazione perché in un attimo prendi gol e la partita si riapre. Solo Van Dijk ha fatto più gol di me di testa? Il mio lavoro è non prendere gol, se poi riesco a segnare e aiuto la squadra spero di farne altri. Clasico? Lo guarderò, mi piace il calcio quindi seguirò".