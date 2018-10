Il difensore greco ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Chi mi conosce lo sa, mi piacciono le sfide,Una volta lo erano anche le italiane, ma ora ci andiamo vicino senza vincere. Le altre sono migliori. Il Real, ad esempio, è più forte di Juve, Roma, Inter e Napoli. Guardate i bianconeri: sono andati meritatamente in finale, ma poi hanno sempre perso nettamente. D'altrondeSuperato il Liverpool avremmo potuto battere il Real in finale e vincere la Champions League? In una partita secca non si sa mai ciò che può succedere. Magari segnavamo per primi, o loro prendevano un rosso. Se fossimo stati in una serata come quella contro il Barcellona, avremmo potuto battere chiunque. Insomma,Ma ovviamente non è stato solo merito mio. La fortuna è stata che il terzo gol l’ho fatto io, però nel calcio si vince tutti insieme"., non lo so... La Roma non la dico perché non siamo tra le favorite, ma ce la possiamo giocare con tutti. Certo, col Real abbiamo subito troppo, ma eravamo nel nostro momento peggiore. Li aspettiamo al ritorno, e vedrete che all’Olimpico sarà diverso. Perché l’Olimpico in Europa è una fortezza, mentre in Serie A no? Non me lo spiego. Io entro sempre per vincere. Certo, l’atmosfera in Champions è più bella rispetto a quella della Serie A. Noi abbiamo davvero bisogno dei nostri tifosi. Se lo stadio fosse stato sempre pieno, saremmo stati più forti. Ve l’assicuro al 100%. giocatori sentono la differenza. Infatti, tranne quando abbiamo perso col Bayern Monaco, non ricordo una partita con l’Olimpico esaurito in cui abbiamo fatto brutta figura. Forse mai.Un impianto del genere, con tifosi come i nostri, può darti facile 10 punti in più a campionato. Il Cska Mosca ha cambiato tanto, ma ha esperienza di Champions. Non sarà facile, ma abbiamo l’obbligo di vincere se vogliamo passare il turno. Siamo più forti di loro, ma occorre dimostrarlo".Per me anzi le cose diventano più difficili, perché non vedo la famiglia. Non è che in ritiro diventi più forte o ti cambia la mentalità. Per fortuna nelle ultime 4 partite abbiamo ritrovato il gioco e la compattezza in difesa."Sono più amato a Roma che in Grecia? Non lo so, ma l’amore che mi dimostrano i tifosi italiani è enorme. E non solo della Roma. In estate, a Naxos, c'erano juventini, milanisti, interisti... tutti volevano farsi fotografare con me. Insomma, mi rispettano. E questo mi piace tanto.Devo farlo vedere in campo".Una squadra non dipende mai da uno o due. Vero che sono partiti campioni – altrimenti non li avrebbero acquistati grandi squadre – ma ne sono arrivati di altrettanti forti. Certo, sono giovani, hanno bisogno di crescere, ma sono convinto che ci daranno una grossa mano., non sono il capitano. Non conta il fatto che sia qui da anni. Tutti siamo uguali nello spogliatoio. Ora sono venuti giocatori giovani e forti, che hanno bisogno del nostro aiuto. Io ci sono. Ma l’unica cosa che posso promettere è di dare tutto".In passato invece avevo vinto sia all’Aek che all’Olympiacos., la verità è questa. Loro ogni anno prendono giocatori super e migliorano perché vogliono vincere anche la Champions. Però l’anno scorso, sbagliando solo una partita, a Liverpool, siamo arrivati a un passo dalla Coppa più importante. Perciò niente è impossibile. Io sono convinto che pian piano la mentalità vincente si possa costruire.La Juve ha tre formazioni, tutte fortissime. In panchina ha Bernardeschi, Douglas Costa, Dybala, Cuadrado, Benatia, Barzagli, Rugani. La Roma però deve restare tra quelle che mettono pressione restando attaccate fino alla fine, come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni.Sabatini lo ringrazierò tutta la vita. È stato lui a scegliermi. Dopo il Mondiale mi disse: 'Ti senti pronto per questa sfida?'. E io risposi: 'Certo, io sono sempre pronto'. Con MonchiAdesso il calcio è andato fuori dal normale, perciò se la Roma la considera non adeguata, mi può chiamare per discutere. È? Certo. Ho visto che tutto era in rubli, ho chiesto di cambiare e loro mi hanno risposto di no. Allora ho detto: 'Guardate, se me ne vado, poi anche se fate come dico, non torno più'. Mi hanno confermato il no. Poi giorni dopo mi hanno richiamato, ma io non sono tornato. Era destino".Poi bisognerebbe valutare le condizioni, perché non è facile per nessuno lasciare la Roma, ve l’assicuro. Mi ha fatto piacere l’applauso riservatomi dai tifosi del Real al Bernabeu per ringraziarla del gol che eliminò il Barcellona? Neanche li ho sentiti, però dopo quella rete mi sono arrivati tanti messaggi dai tifosi madridisti e ho visto anche un video su quando mi hanno applaudito all’annuncio del mio nome. È vero chePiansi al suo addio al calcio: ci sarà mai più in uno stadio un’emozione collettiva come quella? Non lo so. Forse quando lasceranno Ramos o Messi".. Contro di lui non potevo fare niente. È due volte più grande. Troppo più forte di me. Quando senti uno che ti è superiore fisicamente, è dura.Occorre che segni per sbloccarsi, perché Roma non è una piazza facile. Ma bisogna aspettarlo, io sono convinto che verrà fuori, perché lui tecnicamente è fortissimo".Ma le classifiche dovete farle voi., solo Sergio Ramos ne fa così tanti. Ma credetemi: preferisco rinunciare ai 10 gol e vedere la Roma in alto. Sarei più felice così".