Oltre alle prove di rinnovo con Dzeko ed El Shaarawy, la Roma vuole trattare con l’entourage di Manolas per provare a togliere (o quanto meno alzare di parecchio) la clausola di rescissione da 36 milioni che aveva inserito al momento del rinnovo. Come riportato nell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, il difensore avrebbe tutta l’intenzione di restare in giallorosso, ma è ovvio che un “sacrificio” del genere dovrebbe essere compensato con un piccolo aumento. L’impressione, comunque, è che entro la fine dell’anno la situazione potrà sbloccarsi