. Si entra nelle ore decisive, quelle che possono mettere tutto nero su bianco, col difensore greco pronto a formare una coppia da urlo conagli ordini di. Accordo raggiunto, da tempo, tra il club partenopeo e il classe '91:- Le parti sono al lavoro: i giallorossi vorrebbero l'intera clausola in cash (36 milioni di euro),, contropartita apprezzata da Pauloche spinge anche per avere Jordan Veretout. Non è da escludere anche che il Napoli paghi per intero la clausola e poi l'ex Bologna venga trattato a parte. Tutto sta andando per il verso giusto, insomma,- Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, l'ex Olympiacos ha già avuto modo di vedere quella che sarà la sua prossima casa,: per ora l'ha vista "da lontano", via web, affascinato dal panorama e dal contesto, ma ora è pronto anche a vederla da vicino. Perché sì, FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com