Il Napoli chiude per Kostas Manolas e dall'Inghilterra si riaccendono i rumors su Kalidou Koulibaly: il greco libera il centrale senegalese, accostato alla Juventus e soprattutto alle big di Premier League, a caccia di un difensore di livello per dare l'assalto alla prossima Champions League. Ma la posizione di De Laurentiis su Koulibaly non cambia, e neanche la sua valutazione astronomica...