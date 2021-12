Kostas Manolas si presenta davanti alla televisione greca per la sua prima intervista dal ritorno in patria. "Sono tornato qui perché volevo giocare ancora nell'Olympiacos, per l'affetto che ho sentito quando ho già giocato qui per 2 anni. Col Napoli è arrivato il mio primo trofeo (la Coppa Italia nel 2020, ndr), con questa squadra sono tanti i momenti, non ce n'è solo uno". Il trentenne non perde però l'occasione per parlare anche sulla sua esperienza nella capitale: "Riguardo la Roma, sapete tutti qual è...". Il riferimento ovviamente non è nemmeno troppo velato: si riferisce al gol contro il Barcellona che è valso ai giallorossi l'accesso alla semifinale di Champions nel 2018. Poi prosegue "Ancelotti è stato come un padre per me, sono stato fortunato ad averlo come allenatore. Ci sentiamo ancora, lo ringrazio di tutto. Forse una delle persone migliori che avuto come allenatore, assieme a Garcia e Gattuso".