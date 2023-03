Tra meno di una settimana, lunedì, la Juve e gli altri 12 indagati per i quali è stata fatta richiesta di rinvio a giudizioCome scrive La Gazzetta dello Sport le accuse mosse dalla Procura di Torino, che indaga sui conti del club dal 2018-19 al 2020-21,Ieri i pm torinesi dell’inchiesta Prisma hanno depositato gli ultimi aggiornamenti. Un faldone in cui spicca l’audizione di Luca Ferrari, l’avvocato di Dybala, sentito in Procura a Torino nelle scorse settimane. Il legale, durante i colloqui con i magistrati,. Cioè la differenza tra l’importo dell’accordo che Dybala aveva trovato con il club bianconero, prima del cambio di programma della Juve, e il contratto firmato con la RomaNegli ultimi atti ci sono nuovi dettagli sulle manovre stipendi attraverso il materiale trovato dalla Guardia di Finanza. ACosa rischia la Juventus? Gli articoli di riferimento del codice di giustizia sportiva sono due. Il primo è l'art. 4 che impone ai tesserati e alle societàIl secondo è l'articolo 31, che disciplinaIn entrambi i casi il mancato rispetto delle prescrizioni del codice prevede per la società colpevole le sanzioni elencate all'articolo 8,passando per l'ammenda e la penalizzazione, maessendo la sanzione massima la penalizzazione di uno o più punti in classifica.e solo nel caso in cui la società "mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenti di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione".A Roma, infatti, il Collegio di garanzia dello sport presso il Coni esaminerà il ricorso contro la sentenza di penalizzazione emessa dalla Corte d’appello federale contro la Signora e le inibizioni per i dirigenti ed ex dirigenti coinvolti.Il procuratore federale Giuseppe Chiné sta, infatti, terminando le indagini anche sulle due manovre stipendi, sempre oggetto dell’inchiesta Prisma. Mentre sullo sfondo resta anche la Uefa, che prima di agire aspetta di conoscere l'esito dei processi in Italia.