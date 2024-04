Mantova, Cesena e Juve Stabia, tre storie diverse per lo stesso risultato: ecco come hanno conquistato la Serie B

Mancava solo l'ultimo tassello per completare il quadro delle promosse in Serie B e alla fine anche la- per la verità con ampio margine - ha chiuso la pratica campionato.- tutte le vincitrici hanno di fatto dominato i rispettivi gironi -. Per una che aveva con l'obbligo di puntare al primato, le altre due hanno sorpreso - anche se per ragioni diverse -

A Cesena questa promozione non suona come una sorpresa, quanto più come una. Perché dopo il fallimento del 2018 e la ricostruzione delle tre stagioni successive, l'obiettivo era già quello della promozione. L'arrivo della proprietà americana ha dato lo sprint che mancava, sfiorando la B un anno fa e centrando il bersaglio in questa stagione dei record.: è stata pianificata, costruita e cercata, oltre che accompagnata dalle aspettative estive, che davano proprio i bianconeri tra i favoriti assoluti per la vittoria del campionato. Non un semplice obiettivo, quasi un'ossessione: lo dimostra ildelle ultime due estati, con innesti di assoluto livello - molti direttamente dalla Serie B - così come. Dalla cura dello stadio a una comunicazione di livello top, dalla valorizzazione del settore giovanile, alla chiamata alle armi di un pubblico che merita palcoscenici decisamente più lusinghieri. Insomma,

Mantova e Juve Stabia, invece, hanno avuto un percorso decisamente diverso. Le Vespe, infatti, partivano come outsider di lusso ai nastri di partenza: in pochi si sarebbero aspettati di vederle davanti a tutti al termine della regular season. Gli occhi erano puntati su, ma il cammino in campionato ha detto altro. La Juve Stabia ha dominato il girone trovando una continuità di risultati eccezionale, che ha portato a una vittoria meritatissima. Una dimostrazione di come, talvolta,. Lo ha confermato anche mister Pagliuca qualche settimana fa, ribadendo che la Juve Stabia è solo il tredicesimo monte ingaggi del campionato.

Ancor più proibitiva, almeno sulla carta, era la missione del Mantova, che poco meno di un anno fa si svegliava in Serie D dopo i playout della passata stagione. Dopo la riammissione in C è iniziato un percorso di ricostruzione orientato al progetto edi una dirigenza in grado di allestire una squadra competitiva nonostante le difficoltà. In estate l'entusiasmo si era già riacceso, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un percorso di questo tipo.e, proprio per questo, dolcissimo.. E' stata una Serie C a tre teste:. Tre modi diversi di fare calcio, tre modelli differenti di gestione, tre piazze lontane tra loro, tre destini comuni. Quello della Serie B. Chi è la più forte? Impossible fare pronostici in una stagione come questa, per fortuna ci sarà la Supercoppa di Serie C a dare una risposta alla più dolce delle domande.