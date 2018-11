In un simile momento di difficoltà per tanta gente capisco che le mie parole abbiano poco significato" ha detto l'ex numero uno di Corte Lambruschini. "A chi in prima persona ha pagato il crollo del Morandi servonoper rialzarsi".

"Il derby di domenica non sarà il primo evento sportivo dopo la sciagura, ma la prima stracittadina in cui tutta Genova si ritroverà allo stadio:" prosegue Mantovani. "Una tragedia avvenuta in agosto, con la città in vacanza, e che ha provocato sofferenza e dolore per tanta gente, a cominciare da chi lì sul ponte ha perso i propri cari. Eppure la città ha reagito in modo eccellente: chi ci vive e ci lavora sa troppo bene che sarebbe stato impossibile fare più di quanto l’amministrazione è riuscita a ottenere in questi mesi. Ci sono aziende che stanno soffrendo, altre costrette a chiudere o a trasferirsi. Io stesso ho dovuto rivedere alcuni progetti professionali. Questa cicatrice che per tanto tempo non si potrà rimarginare, anche se spero - conclude - che sia un".