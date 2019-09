L'ex presidente della Sampdoria Enrico Mantovani (nella foto Ansa) è tornato a parlare della trattativa per il passaggio di proprietà nelle mani di Gianluca Vialli a Radio Kiss Kiss: "Il fatto che Vialli abbia scelto la Samp non può che riempirmi d'orgoglio, ma non dimentichiamo che Massimo Ferrero ha lavorato molto bene, che si ritrova con una squadra aumentata di valore. Ma siccome dipende esclusivamente dai risultati, consiglio di fare presto".