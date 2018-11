Inarrestabile Manuela Ferrera! Sono giorni d'oro, questi, per l'ex meteorina del TG4, che sarà la protagonista del calendario 2019 di For Men Magazine, mensile edito da Cairo Editore e diretto da Andrea Biavardi. La showgirl bresciana ha presentato le attesissime 13 foto (copertina e 12 mesi) al Just Cavalli di Milano: a fare gli onori di casa il presidente Rcs Urbano Cairo.



Durante la festa per la presentazione del calendario, Manuela Ferrera ha parlato anche di... Cristiano Ronaldo! "Gli sms di Cristiano Ronaldo? Mi ha svelato le formazioni per vincere la Champions. Speriamo che il mio calendario porti tanta fortuna alla Juve. Il mio rapporto con lui? Cose personali non ne voglio parlare".



Ma quali sono gli sms di CR7 ai quali la bella soubrette fa riferimento? "Tramite un amico comune che gli ha lasciato il mio numero, Cristiano mi ha contattata - ha rivelato a Diva e Donna -: ci siamo scambiati qualche messaggino. Lui voleva farmi i complimenti perché aveva visto il mio servizio fotografico uscito proprio su For Men. Mi ha detto: 'Sei molto bella'".



Nella gallery, una serie di scatti pubblicati dalla pagina Instagram ufficiale di Manuela Ferrera.