Se sei stato il re del mondo, fai fatica a vedere la corona sulla testa di un altro. Anche se il tuo tempo è passato e sei consapevole che il riflesso della tua gloria brillerà in eterno.Niente di nuovo sotto il sole del Pibe de Oro. E visto che Diego non le manda mai a dire ci ha fatto sapere che: El Pibe da quelle parti è un dio, può fare (e ha fatto) ciò che vuole e tutto gli verrà sempre perdonato perchè ha regalato quella felicità che ogni tifoso conserva nel cuore; alla Pulce viene riconosciuto lo status di fuoriclasse assoluto, ma l’amore no, quello non è mai sbocciato. Anzi., un momento in cui sembrava che avessero bisogno l’uno dell’altro e che - insieme per una volta - potessero combinare qualcosa di grande, straordinario, epocale. Quel momento è stato ilMa anche no. Andò diversamente. E da allora è come se Diego rinfacciasse a Leo di non averlo portato al trionfo mondiale, stavolta da allenatore.- potrebbe essere altrimenti? - ma ogni vota (lo confermano le sue dichiarazioni) lo spinge giù, lo tiene a distanza, marca un confine che ora - con- non è più colmabile.Se dovessi essere di nuovo allenatore in Argentina? Non chiamerei Messi, anche se mai dire mai, ma dobbiamo togliergli pressione, dobbiamo ritrovare il leader che vogliamo"., nel 1986, in quel Mondiale in cui giocò come giocano gli dei, quando ne hanno voglia.Certo, glielo riconosce. Ma fino a un certo punto. E quel punto non arriva a scalfire quell’icona vivente che è Diego. Non è questione di solo talento (su quello sia aperto il dibattito. Se volete sapere la nostra: noi riteniamo comunque che Diego sia superiore, calcio e bellezza allo stato puro), ma di tutto quel piedistallo che serve perché il talento di ognuno di noi - in campo e nella vita - trovi la sua espressione: la fame, la tenacia, la personalità, l’orgoglio, il coraggio, il carattere ("Il carattere non si compra", aveva detto Diego di Leo a fine 2017), la forza di volontà, quell’abbaglio di sogno che portiamo con noi e che