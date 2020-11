. Implicano la volontà di contrapporre con una forzaturache possono possedere in comune alcune similitudini ma che appartenendo a mondi totalmente differenti non possono e non devono venir raffrontati. In caso contrario si cade nella trappola della diatriba da osteria mancando di riguardo a entrambi.Dire di Diegoaccostandogli il nome e la figura di Michel, per dare vita ad una competizione il cui risultato dovrebbe portare a stabilire chi tra i due sia stato il migliore come campione,, un errore culturale oltreché un autentico delitto di lesa maestà verso due personaggi che non c’entrano per niente l’uno con l’altro., due geni dell’arte amici-nemici per Dna. Il punto, magari poco calcistico ma profondamente umano, sta nelle origini dei due campioni.Maradona che maneggia la spada come fosse quella dial servizio permanente del popolo, argentino o napoletano o cubano non importa.e si presenta alla giostra sempre perfetto e affidabile come piace tanto al Potere. Maradona che fa ciò che gli suggerisce la sua anima sempre tormentata. Platini che segue con puntiglio la voce della ragione e anche quella della convenienza.. Maradona il rivoluzionario a tempo pieno, Platini la sentinella del perbenismo storico.L’ipotesi cheavrebbe potuto giocare nellasenon si fosse spaventato della cifra astronomica che l’aveva sparato per cedere quel ragazzino bravissimo ma ancora acerbo appartiene al regno dei “se dei ma” e lascia il tempo che trova.La cocaina l’avrebbe trovata nei salotti bene della città invece che nei vicoli bui della camorra. Così come Platini eventualmente a Napoli non si sarebbe lasciato inghiottire emotivamente dai mulinelli di una città trabocchetto.. Il resto è calcio giocato e loro due hanno dato tutto ciò che potevano. E sulla loro bravura si può dibattere all’infinito seguendo ciascuno il proprio gusto.Il finale semmai è differente e anche esemplare.E un motivo c’è sicuramente. Scegliete un po’ voi….