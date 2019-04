"Quiero dedicar el triunfo a Nicolás Maduro y a toda Venezuela que está sufriendo, porque los yanquis se creen que nos pueden llevar por delante; a nosotros no nos compra ese tirano que tienen como presidente (Trump)". Maradona



La Federcalcio messicana ha aperto un fascicolo di inchiesta controper le parole pronunciate al termine della gara vinta dai suoi Dorados de Sinaloa contro il Tampico Madero. Il Pibe de Oro è accusato di aver violato gli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 del codice etico federale che impongono a tutti i tesserati diCos'ha fatto o meglio detto quindi Maradona per meritarsi tutti questi capi di accusa? La risposta è semplice e va ricercata nelle parole pronunciate in conferenza stampa nell'immediato post partita sulla situazione politica in Venezuela contro Donald Trump e in favore di ​Nicolas Maduro:Sicuramente per Maradona arriverà una multa salatissima, ma potrebbe arrivare anche una sonora squalifica.