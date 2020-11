Diego Armando Maradona sta bene, non ci sono complicazioni dopo l’intervento al cervello per rimuovere un coagulo di sangue a cui si è sottoposto martedì. Resterà ricoverato in ospedale alcuni giorni, nonostante voglia già andarsene. Vorrebbe continuare ad allenare il Gimnasia: il club ha fatto sapere che lo aspetterà nel suo percorso di recupero.



“Per prima cosa vorrei dire che Diego sta bene. E anche la tomografia a cui è stato sottoposto è andata bene. Abbiamo perfino ballato...sì, ballato - ha detto ai giornalisti Leopoldo Luque, il neurologo che da anni lo sta seguendo e che lo ha operato -. A margine di tutto questo abbiamo rilevato degli episodi di ‘confusione’ e, assieme ai colleghi del reparto di terapia intensiva, li abbiamo associati a un quadro di astinenza. Quindi pensiamo debba rimanere ancora qui, è la cosa migliore per Diego e lui lo sa”.



“Dobbiamo essere cauti, perché siamo ancora nel periodo post-operatorio - ha proseguito il dottore - ma è chiaro che non ha complicazioni neurologiche. Ci sono altri parametri che aspettiamo di valutare perché è ancora molto presto. Ma la ripresa è ottima”.



La figlia Dalma lo è andato a trovare ma non ha fornito dettagli sulle condizioni del padre: "Voglio solo ringraziare tutti per le continue dimostrazioni di amore per mio padre, per mia sorella e per me, grazie a tutti coloro che hanno pregato per lui”.