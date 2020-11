Proseguono le cure a Diego Armando Maradona, ricoverato a Buenos Aires. Alfredo Cahe, storico medico del Pibe del Oro che lo curò nel buio decennio della cocaina: "Le sue condizioni odierne ricordano quelle del ricovero a Cuba per disintossicarsi dalla cocaina".



Condizione rimarcata anche dall'attuale medico personale di Maradona, Leopoldo Luque: "L'astinenza è dovuta all'alcool che ha bevuto nella sua vita. Suda, è spesso colto da attacchi d'ira. Diego è sedato con farmaci per via endovenosa e dà una buona risposta neurologica. Ora la quantità di sedazione si sta abbassando".