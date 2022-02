Diego Armando Maradona junior parla a Calciomercato.com del ricordo del padre che vede nelle persone: “Mi emoziona la gioia che ha lasciato nella gente. L'amore che vedo ancora nei loro occhi. Mi fermano e mi dicono che nessuno ha difeso la maglia del Napoli come lui, la stessa cosa succede in Argentina. Questo per me è motivo di estremo orgoglio".