Le intenzioni erano quelle simili ad altre iniziative del genere che, per mano e buona volontà di brave persone, si adoperavano per rendere il tessuto sociale delle periferie e di alcune aree metropolitane del capoluogo campano, sotto la bandiera del Napoli United vennero riuniti e compattati i giovani del quartiere Sanità i quali nella neonata società calcistica trovavano un punto di riferimento importante per la loro crescita e per il loroarrivati a Napoli da soli e privi di visto di soggiorno. Soldi pochi, ma giusti per campare senza dover elemosinare. Vitto e alloggio in situazioni umili, ma dignitose.Con un comunicato ufficiale redatto a nome suo e del suo staff tecnico, Diego jr ha fatto sapere che rinunciava all'incarico non per una questione di denaro, ma perché la situazione per i suoi ragazzi era diventata insostenibile.Molti vivono da soli ed non ce la fanno più. Lasciati persinoIl quale, tra i mille difetti che aveva, non scordò mai in tutta la sua breve e rocambolesca vita delle sue origini da ultimo prima di essere eletto come primo fra tutti. Diego padre che