Si è concluso nel peggiore dei modi il campionato di seconda divisione messicano per i Dorados di Sinaloa allenati da Diego Armando Maradona. Nella finale di ritorno contro l'Atletico San Luis per la promozione, la formazione guidata dal Pibe de oro non è stata in grado di difendere l'1-0 dell'andata, perdendo per 4-2 dopo i tempi supplementari. L'allenatore argentino, capace di raccogliere una squadra dal tredicesimo posto in classifica per trascinarla a un passo dalla Serie A messicana, ha seguito tutto il match dalla tribuna come conseguenza dell'espulsione subita all'andata, ma è stato protagonista (in negativo) nel post-gara.



Apostrofato con cori di scherno dai sostenitori avversari, Maradona ha risposto da par suo, con ripetuti insulti nei confronti di chi lo aveva atteso all'uscita dalla tribuna e un paio di manate rifilate soprattutto a un cameraman che stava riprendendo la scena. Certamente non il modo migliore per archiviare una stagione che sul campo stava per regalare una soddisfazione storica ai suoi Dorados.