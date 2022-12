Trentasei anni sono tanti, troppi per gli argentini. Nel 1986 Maradona, Valdano e compagni sono riusciti nell’impresa di portare a Buenos Aires la Coppa del Mondo, domenica toccherà a Messi e ai suoi ‘fratelli’ emulare gli eroi di Messico ’86 e vincere per la terza volta i Mondiali.



Scaloni ha ancora qualche dubbio sull’undici da schierare al Lusail Stadium di Doha ma potrebbe affidarsi ancora al 352, come aveva fatto al tempo Carlos Bilardo. Le due squadre non sono così diverse: un 10 libero di svariare e inventare, un 9 agile e implacabile in area e due linee ben piantate e attente. Dalla sfida in porta a quelle tra i rocciosi centrali difensivi, dai tornanti alle mezzali d’inserimento, in un’ipotetica gara tra l’Argentina del 1986 e quella contemporanea, chi vincerebbe? Vediamo gli 1 vs 1.



Ecco le due formazioni tipo e poi in gallery il confronto ruolo su ruolo. Chi vince?



ARGENTINA 1986 (352): Pumpido; Cuciuffo, Brown, Ruggeri; Giusti, Burruchaga, Batista, Enrique, Olarticoechea; Maradona, Valdano. Ct. Bilardo.



ARGENTINA 2022 (352): E.Martinez; Romero, Otamendi, L.Martinez; Molina, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Acuna; Messi, Alvarez. Ct. Scaloni.