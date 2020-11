Diego Armando Maradona, fresco sessantenne, leggenda del calcio mondiale, ex fuoriclasse del Napoli, è stato ricoverato in un ospedale di La Plata. Per il momento i media argentini sembrano escludere che la causa possa essere un contagio da coronavirus.



LE DIFFICOLTA' - Gli ultimi tamponi effettuati erano risultati negativi, però l’attuale allenatore del Gimnasia la Plata era stato visto debole, con difficoltà ad alzare il braccio sinistro e con bisogno di aiuto nel camminare prima della partita con il Patronato, che lo stesso Maradona non ha diretto dalla panchina a causa delle sue condizioni.​ Non si tratta di un ricovero d'urgenza per Maradona, che era stato all'istituto di Ipensa già nel mese di settembre per il consueto controllo annuale. Passerà, secondo i media argentini, la notte in clinica, con l'equipe medica che vuole fare un nuovo check-up.



IL MESSAGGIO - Dopo la giornata di venerdì, Giannina, una delle figlie, aveva scritto su Twitter: “Mi si spezza l’anima a vederlo così”. Il medico personale del Diez, Leopoldo Luque, non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito.​ Si attendono segnali dalla clinica dove è ricoverato Maradona, che al momento non risponde al centralino.