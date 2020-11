Continua la permanenza in ospedale per ricoverato da ieri sera a La Plata . A fare chiarezza sulle condizioni del Pibe de Oro è stato, medico personale dell'ex attaccante, che ha parlato ai media argentini all'esterno della clinica. Il motivo del ricovero sembrerebbe essere una depressione derivante dal momento difficile e dalla parziale reclusione a causa della pandemia: ". Diego è una persona di cicli: a volte sta molto bene, altre no. Non mi è piaciuto il momento che viveva, portarlo qui aiuta, ha scelto lui di venire qui. Diego è giù di morale, non vuole mangiare. Gli mancano molto i suoi genitori. Il compleanno (ha recentemente spento 60 candeline, ndr) è una data che gli ha fatto provare vari sentimenti".