Pierfrancesco Maran, assessore all'urbanistica del Comune di Milano, ha parlato a La Repubblica del nuovo progetto per il nuovo stadio consegnato da Inter e Milan: "Per noi è positivo che, nonostante il periodo, tanti progetti strategici della città proseguano, come dimostra questa proposta. Da lunedì gli uffici avvieranno l’analisi in modo che la risposta sia il più celere possibile".