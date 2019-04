L'allenatore del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato a Sky Sport per commentare la sconfitta per 2-0 rimediata contro la Juventus.



LA PARTITA - "La Juve è arrivata un po' decimata e ha messo più attenzione e cattiveria del solito. Era molto attenta, ha concesso poco. Non siamo riusciti a fare quello che ci eravamo prefissati. Quando trovi una Juve così diventa difficile trovare gli spazi. In effetti non abbiamo mai rischiato, poi c'è stato il gol. Ma la Juve è arrivata perfetta a questa gara. Quanto accaduto a Genova ha forse aiutato, ci hanno complicato le cose. La squadra ha corso tanto, ha cercato sempre di andare sul portatore di palla senza riuscirci. Abbiamo comunque dei meriti".



NOTE NEGATIVE - "Abbiamo fatto più fatica perché li rincorrevamo. Con la palla abbiamo sbagliato e non recuperavamo mai. Toccava tenere palla, gestirla, altrimenti fai fatica. Abbiamo forzato delle situazioni inutili.



GOL DI BONUCCI - "Abbiamo lasciato lo spazio alle nostre spalle. Dovevamo avere più fiducia, creare densità e riuscire a rompere le scatole a chi saltava. Qualcosa abbiamo sbagliato sicuramente, di solito siamo più attenti. In quel frangente siamo stati passivi. Pjanic? Ci mandava a vuoto, soprattutto Barella. Lo faceva anche Bonucci. Poi siamo mancati nelle corse dei terzini e non chiudevamo sui quinti. Lo sapevamo: dovevamo essere bravi, oggi non riuscivamo perché gli interni andavano a vuoto".