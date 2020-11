Intervistato da Sky Sport, l'allenatore del Genoa, Rolando Maran, ha parlato del derby pareggiato per 1-1 contro la Sampdoria.



REAZIONE - "La squadra ha saputo reagire alle difficoltà e poi ha saputo mantenere il risultato, una volta agguantato il pareggio".



MODULO - “Abbiamo cambiato modulo, ho valutato che potessimo avere più soluzioni con la difesa a quattro. Abbiamo lavorato anche con chi poteva interpretarlo bene, per proporre un calcio un po’ più offensivo".



SCAMACCA - "Scamacca ha avuto un buon impatto, cerca sempre di migliorarsi, ci mette tanto impegno. Spero che possa andare avanti così. Un derby affascinante, ma spero che il prossimo si possa giocare con la gente”.



GIOVANI - “Questa squadra aveva bisogno di freschezza, è bello poter mandare in campo dei giovani che possono diventare investimenti importanti".