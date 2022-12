"Amir Nasr Azadani non è un terrorista, liberatelo!". L'edizione odierna del quotidiano spagnolo Marca dedica la prima pagina all'ex calciatore iraniano di 26 anni arrestato lo scorso 27 novembre e condannato a morte per impiccagione dopo aver preso parte alle proteste contro il regime.



Il gallese John Toschak, ex tecnico del Real Madrid, lo ha allenato nel 2018 quando era sulla panchina del Tractor Sazi. Il suo vice Alexis Plaza ha mantenuto stretti contatti con Amir Nasr-Azadani.