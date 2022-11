#BREAKING Security forces have arrested popular football player Voria Ghafouri on charge of "insulting and undermining the Iranian national football team and propaganda against the Islamic Republic."

Ghafouri has been outspoken in supporting protesters, esp. people of Kurdistan. pic.twitter.com/VoYUV8y4Zs — Iran International English (@IranIntl_En) November 24, 2022

L'agenzia di stampa iraniana Fars riporta che le autorità locali hanno arrestato il celebre calciatorecon l'accusa di aver "insultato e infangato la reputazione della squadra nazionale (Team Melli) e di aver fatto propaganda" contro lo Stato.Negli anni passati, Ghafouri ha giocato nella nazionale iraniana, ma non risulta tra i convocati della squadra per i Mondiali in corso in Qatar.Ghafouri è stato esplicito nel sostenere i manifestanti sui social e anche fisicamente facendo visita alle famiglie delle vittime a Mahabad, e specialmente il popolo della minoranza curda, preso di mira dalla repressione dei pasdaran al confine con il Kurdistan iraniano, regione di origine di Mahsa Amini, la 22enne curda morta il 16 settembre scorso mentre era in custodia della polizia per la morale per non aver indossato correttamente il velo islamico obbligatorio nel Paese del Medio oriente.Secondo quanto riferito, il calciatore è stato arrestato dopo un allenamento della sua squadra, ilper decisione dell'autorità giudiziaria. In passato, Ghafouri ha criticato regolarmente i problemi generali della società in Iran sui suoi social media.