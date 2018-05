Il tecnico del Valencia Marcelino ha parlato a La Ocho Mediterraneo della situazione relativa a Cancelo e Kondogbia : "L'Inter ha tempo fino al 31 maggio per esercitare la sua opzione di acquisto per Cancelo, ed è così anche per noi con Kondogbia. Loro ancora non hanno deciso, noi renderemo ufficiale il riscatto a breve". Ancora in bilico il futuro del terzino portoghese, che potrebbe lasciare Milano: sulle sue tracce c'è il Manchester United.