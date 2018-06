"C'è poco tempo ma sono ottimista". Rodrigo Lasmar, responsabile medico della nazionale brasiliana, si dice convinto che Marcelo recupererà in tempo per l'ottavo di finale contro il Messico in programma lunedì. Martcelo è stato costretto ieri sera a lasciare il campo dopo appena 9 minuti della partita con la Serbia: "Ha avuto uno spasmo alla colonna vertebrale ma sta gia' meglio. Bisogna aspettare un po', 24-48 ore, per vedere come va ma e' possibile che sia a disposizione per la gara di lunedì".