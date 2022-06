Il Real Madrid ha ufficialmente salutato uno dei terzini migliori della storia delle Merengues, Marcelo. L'ex direttore sportivo del Real Madrid, Predrag Mijatovic, colui che ha portato il nazionale brasiliano a Madrid, ha raccontato ai microfoni di ElLarguero un retroscena sull'arrivo del classe 1987 in Spagna



LA STORIA - "La mia storia con Marcelo è iniziata nel 2006, quando non immaginavo neanche che sarei diventato direttore sportivo del Real. Un amico che segue molto il calcio brasiliano mi aveva detto che c'era un ragazzino nella Fluminense che aveva molte similitudini con Roberto Carlos. Mi ha mandato vari video e lì mi sono reso conto che era un giocatore che valeva la pena di tenere d'occhio. Quando è arrivato settembre, abbiamo cominciato a seguirlo molto da vicino e abbiamo deciso di metterlo sotto contratto come giocatore promettente che, a un certo punto, avrebbe potuto darci tutto quello che ci aveva dato Roberto Carlos. Praticamente lo abbiamo sequestrato, sia lui che il suo agente, perchè era nella lista di tanti grandi club. Lo abbiamo portato qui a Madrid e quasi nessuno sapeva che sarebbe arrivato"