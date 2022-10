“Diaz è la mia scelta per l’immagine della domenica. Rappresenta come il Milan sia sempre capace nelle difficoltà di trovare un giocatore, un leader. Lo è stato non solo nella giornata di ieri ma anche quando è dovuto subentrare a partita in corso. Ha sempre dato in queste ultime partite quel qualcosa in più che non sta dando De Ketelaere. È importantissimo per una squadra di vertice avere sempre il piano B pronto. Secondo me è fondamentale per il momento del Milan, specialmente nelle partite come quella di ieri che sblocchi con l’iniziativa personale che fa saltare gli schemi e crea superiorità numerica”. Così Luca Marchegiani a Sky.