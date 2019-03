La Lazio non riesce ad andare oltre il pareggio contro la Fiorentina, e si fa importante la distanza dal quarto posto. Nel primo tempo i biancocelesti sono riusciti a mettere in serie difficoltà i ragazzi di Pioli, che nella ripresa ha inserito Mirallas e rimesso in piedi la gara. Ai microfoni di Sky, nel postpartita, l'ex Lazio Luca Marchegiani cerca di spiegare il punticino rimediato: "La Lazio l'ha pareggiata quando ha perso velocità nel secondo tempo. Nel primo la rapidità nel far girare il pallone con la grande tecnica del centrocampo biancoceleste, Milinkovic compreso, ha messo in difficoltà la Fiorentina. Nei secondi 45 minuti non si è riusciti a fare lo stesso".