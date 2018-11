"La violenza non può abbattere un sogno, perché ci sono valori che non potranno mai essere sconfitti. L'esempio di Silvia Romano vola alto, sopra la tristezza dei pidocchi che la criticano. La nostra meglio gioventù che ci riempie di orgoglio. Ti aspettiamo presto Silvia".si Instagram commenta così la vicenda che vede protagonista, giovane 23enne italiana rapita nei giorni scorsi in Kenya, dove stava svolgendo una missione umanitaria come volontaria.