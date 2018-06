Fake news di giornata: Marchisio al Toro. #SFT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 9 giugno 2018

è pronto a lasciare la Juventus. Come anticipato dal padre e agente del calciatore, sembra destinata a chiudersi la lunga storia d’amore tra il centrocampista e quella che è stata la sua casa calcistica e non solo sin da ragazzino., ma le parti si incontreranno dopo le vacanze per trovare la formula per liberarsi: Marchisio, infatti, ha ancora due anni di contratto coi bianconeri. Intanto si rincorrono i rumors sul futuro del giocatore:- Secondo quanto riportato oggi da La Stampa,, pronto a giocarsi le sue carte. Il quotidiano scriveva di un possibile contatto col direttore sportivo granata Petrachi a Ibiza, dove il giocatore sta festeggiando con la moglie i 10 anni di matrimonio., si legge. Un’uscita pubblica che chiude al possibile arrivo in granata di Claudio Marchisio. Per il futuro del Principino restano vive le piste MLS e soprattutto Monaco.