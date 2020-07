ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Al mio primo derby di Torino avevo 7 anni ed ero emozionatissimo, finì 4-1 con 3 gol miei. Facevo il raccattapalle nel, ero dietro alla porta e vidi quel pallone che partì altissimo. Nel cuore ho il primo giocato allo Stadium, l'anno del primo scudetto con: feci doppietta. Due anni fa, devono dare la spinta al gruppo per rialzarsi e finire il campionato in maniera diversa. Più difficile fare un nome per la Juve, dove difesa e attacco stanno facendo bene: Dybala non mi sorprende e Douglas Costa può spaccare il match. La Juve è classe ed eleganza, il Toro ha grande carattere e non molla mai. La squadra di Sarri ci arriva bene e deve sfruttare l’occasione per fare punti prima di incontrare Atalanta e Lazio,e che faccia ciò che a me non è riuscito: vincere la Champions League".Il record è un premio a tutto ciò che ha dato al calcio"., a inizio anno si è messo la squadra sulle spalle e può farlo anche al Barcellona".