Claudio Marchisio, intervistato da Dazn, parla del suo passato, del suo presente e del suo futuro: "Il campo mi manca. Mi manca l’odore dell’erba tagliata in primavera, mi mancano i riflettori, il pubblico, ma anche mettersi una maglietta nuova... Mi manca l’emozione del goal. Un futuro alla Juventus me lo immagino di certo, ma non è detto che avverrà".