Sono passate due settimane da quando Claudio Marchisio e la Juve si sono lasciati. Una risoluzione consensuale che ha permesso al Principino di potersi muovere liberamente sul mercato alla ricerca di una nuova sfida da cui ripartire. E le riflessioni sono ancora in atto, con il suo entourage che continua a lavorare per trovare la giusta soluzione. A livello tecnico ancor più che economico. Ecco perché si continuano a valutare tutte le soluzioni europee prima di tornare a prendere in esame gli altri mondi del calcio, con la Major League Soccer che rimane la vera alternativa trovando in particolar modo il Montreal Impact come club determinato a convincere Marchisio. In Europa però c'è sempre più interesse, anche da club impegnati in competizioni europee.



OCCHIO AL PORTO – Già dal primo momento dopo l'addio alla Juve si sono fatte sotto diverse squadre, lo Sporting Lisbona ha da subito tentato il doppio colpo per il centrocampo in attesa che Stefano Sturaro rientri dall'infortunio. Poi dalla Russia è stato lo Zenit San Pietroburgo a iscriversi alla corsa, presentando forse l'offerta più importante alla quale Marchisio non ha ancora risposto. E negli ultimi giorni è iniziato un colloquio diretto con il Porto, ancora a caccia di un uomo di esperienza a centrocampo per affrontare il cammino in Champions League: il sorteggio potrebbe anche mettere di fronte il Principino e la Juve nel caso, un'ipotesi piuttosto suggestiva. Il momento della decisione finale in ogni caso si avvicina, Marchisio non ha fretta e pesa ogni proposta. Con una nuova squadra in testa al gruppo: il Porto.