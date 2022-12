, in una storia sul suo profilo Instagram, parla delle sue strategie riguardo al digiuno e annuncia di aver ripreso a mangiare dopo il digiuno di 35 ore, una decisione presa in seguito alla visione del docufilm 'Limitless' di Chris Hemsworth.L'ex giocatore dellae della Nazionale, attuale commentatore televisivo, spiega: "Dopo 17 ore di digiuno completo il nostro corpo attiva l'autofagia, in pratica produce energia con le cellule vecchie per autoalimentarsi, quindi c'è un processo di autopulizia e di rinnovamento cellulare".L'ex centrocampista racconta la sua esperienza: negli ultimi sei mesi digiuna tutti i giorni per 12 ore a partire dalla mezzanotte. "Mi sento molto meglio quando lo faccio, anche se non riesco a digiunare tutti i giorni a causa di vari impegni", spiega Marchisio.