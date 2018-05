C'è aria di rivoluzione ancor più che di rinnovamento in casa Juve, soprattutto a centrocampo. L'unico che può dirsi davvero sicuro di restare è forse Blaise Matuidi: su Miralem Pjanic ci sono le mire anche di Real e Barça oltre che del Psg (leggi qui), Sami Khedira scioglierà le proprie riserve dopo il Mondiale, Rodrigo Bentancur potrebbe andare in prestito, mentre Stefano Sturaro e Claudio Marchisio rimangono in uscita a patto che arrivino delle offerte che possano convincere loro e la Juve. Per quanto riguarda il Principino, queste offerte, non sembrano poter arrivare dall'Asia nonostante il viaggio attualmente in corso tra Cina e Giappone. Da lunedì si è infatti innescato un tam tam via social dopo la pubblicazione da parte di Marchisio, sempre attivissimo soprattutto su Instagram, di una serie di post che testimoniavano il suo viaggio verso Oriente. Ma a portarlo da Hong Kong e Tokyo non sono state presunte trattative, quanto degli impegni promozionali.

IL FUTURO – Niente Cina, niente Giappone. Questo non significa in ogni caso che il suo futuro possa continuare ad essere in bianconero. L'ipotesi dell'addio, da sempre, è quella che Marchisio prova a scongiurare in ogni modo. Ma la permanenza di Max Allegri è un fattore che lo dovrà far riflettere, anche convincere riguardo il fatto che restare alla Juve significherà trovare sempre meno spazio. E quest'anno, ancor più di quello precedente post-infortunio, è già stato piuttosto duro da accettare. Restano, concrete, le proposte che lo porterebbero oltreoceano ma dalla parte opposta, negli Stati Uniti. In Italia non mancano i sondaggi, ma via dalla Juve per Marchisio significa solo estero. Ed allora anche per lui è questione di tempo. Una decisione ancora non c'è, l'andirivieni di mercato potrà fare la differenza.



@NicolaBalice