Quando è uscito, da capitano, dal settore giovanile della Romanon ha avuto fretta di arrivare. Sacrificato dal club giallorosso sull'altare delle plusvalenze in pieno regime di Fair Play Finanziario è passato al Sassuolo dove, d'accordo con la società, si è costruito un percorso fatto di gavetta, di esperimenti e, ovviamente, di grandi miglioramenti. Dopo tre anni di prestiti in Serie B (prima Avellino, poi Crotone e ora Spezia) è finalmente pronto per la Serie A e per lui stanno fioccando le offerte.nasce come difensore centrale ed è in quel ruolo che con lavince un campionato, una Coppa Italia e una Supercoppa di categoria., ma ci è voluto un confronto diretto con avversari "di categoria" per far emergere le vere capacità del classe 1998. E in particolare è servito il lavoro dialloper farlo esplodere. Il club ligure è in piena corsa playoff ed è una delle candidate, se il campionato riprenderà dopo l'emergenza coronavirus, alla promozione. Con ItalianoPuò giocaredato che da sempre, con quel mancino, Marchizza ci sa fare.Ilche ne detiene il cartellino ovviamente gongola e sta pensando di riportarlo in Emilia a fine anno per dargli un ruolo importante nelle rotazioni di. In casa neroverde cambieranno tante cose e, soprattutto il pacchetto arretrato, verrà ridisegnato. Per Marchizza, tuttavia, potrebbero aprirsi numerose strade davanti a sé. La stagione a La Spezia ha attirato su di sé gli occhi di numerosi club di Serie A.hanno già avuto contatti con il suo entourage e anche ilsi è dichiarato interessato.Sì proprio il club che, per esigenze di bilancio fu costretto a sacrificarloin un'operazione che comprendeva anche il cartellino di Frattesi (oggi all'Empoli e valutato allora 5 milioni). Perché quindi il club giallorosso spera in una cessione remunerativa? Perchégenerando, quindi, un'altra plusvalenza fondamentale per il bilancio. In ogni caso, che sia Sassuolo, o un'altra società, per Marchizza quest'estate si apriranno sicuramente (e finalmente) le porte della Serie A.